Chiara Ferragni pronta per il secondo figlio, ma Fedez risponde con una risata

Una storia su Instagram scatena i follower e il gossip. Chiara Ferragni è di nuovo incinta? L'influencer ha infatti mostrato una collana (sottolineando che non è un post sponsorizzato) dove ci sono incisi i nomi di tutti i componenti della famiglia con tanto di foto: Dad, Mum, Franci, Vale, Me, Fede, Leo, Mati e future children. Che la quarantena abbia contribuito ad allargare Casa Ferragnez? Ci pensa Fedez a smentire, con una risata... naturalmente social.

LEGGI ANCHE >

Coronavirus, Codacons denuncia Fedez per la raccolta fondi | Gravi accuse al rapper che replica: "Omicidio no?"

Durante questi settimane più volte i follower hanno chiesto a Chiara se fosse incinta a causa di una foto con il pancino sospetto, ma stavolta c'è di più. Un ciondolo con un indizio molto chiaro: "Future children".

Se la Ferragni sia incinta non è dato sapere, una cosa è certa, il desiderio di una seconda maternità c'è. Eccome.

LEGGI ANCHE >

Chiara Ferragni compie 33 anni, festa a distanza

Dal canto suo ci pensa Fedez a smentire, con delle storie in cui si mostra incredulo e ride: "Ho appreso sui social che mia moglie si è fatta fare una collana con dei piccoli ritratti di tutti i componenti della famiglia tra cui un futuro bambino, non è incinta, penso sia sia portata avanti, non è normale. L'ipotesi 2 è che probabilmente dovrebbe dirmi qualcosa e spero non me lo abbia voluto dire così, ma non credo".





Chiara Ferragni compie 33 anni, festa a distanza Tgcom24 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: