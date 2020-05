Coronavirus, Codacons denuncia Fedez per la raccolta fondi | Gravi accuse al rapper che replica: "Omicidio no?"

Fedez prepara la torta di compleanno per Chiara Ferragni IPA 1 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 10 di 13 IPA 11 di 13 IPA 12 di 13 IPA 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il Codacons ha depositato formale denuncia contro Fedez alla Procura di Roma. Il rapper dovrà rispondere dei reati di diffamazione, calunnia, associazione a delinquere, violenza, minacce plurime e induzione a commettere reati: un lunghissimo esposto dove si elencano gli illeciti che il cantante avrebbe commesso contro l'associazione dei consumatori e il suo presidente Carlo Rienzi. Fedez ha replicato con dei video sui propri profili social dichiarandosi "basito" e replicando punto per punto: "Non è una guerra fra me e il Codacons, si sta cercando di bloccare tutte le raccolte fondi su Gofundme, forse non sanno che è la piattaforma più usata al mondo per le raccolte". E poi ironizza su un acquisto online: "Perché non propongono il 41bis? E perché non mi accusano anche di omicidio?".