Coronavirus, Fedez e la Ferragni sospendono le dirette per rispetto delle vittime

“Buongiorno a tutti. Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa”. Fedez e Chiara Ferragni sospendono l’appuntamento delle 18 in segno di rispetto per tutte le vittime di coronavirus. Entrambi spiegano la decisione sui social e suggeriscono: “Normalizziamo i piccoli o grandi momenti di down che abbiamo in questa nuova normalità, ma al tempo stesso cerchiamo di tirare fuori il nostro meglio”.

Ed ecco un esempio. “Lunedì dovrebbe essere tutto pronto per partire” annuncia Chiara mostrando le immagini della rianimazione costruita grazie alla raccolta fondi promossa dai Ferragnez per l’ospedale San Raffaele. La coppia è scesa in campo per raccogliere fondi per aiutare la sanità pubblica in questo momento di grande emergenza.

Dopo aver organizzato flashmob dal balcone per utilizzare la musica per unire le persone in casa a superare questa tragedia, hanno accolto l’invito di Beppe Fiorello e hanno deciso di sospenderle. L’attore siciliano aveva attaccato le dirette social e la musica dai balconi proponendo un po’ di rispettoso silenzio in segno di lutto, soprattutto dopo aver visto le immagini dei camion militari che trasportavano le bare a Bergamo. Fedez e Chiara hanno subito appoggiato l’idea di Fiorello e hanno sospeso le dirette.

