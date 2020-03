Bono dedica una canzone inedita ai medici in prima linea contro il coronavirus

"Per gli italiani che l'hanno ispirata... per gli Irlandesi... per chiunque in questo giorno di San Patrizio è in difficoltà e continua a cantare. Per medici, infermieri, operatori in prima linea..". Voce e piano, Bono intona un brano inedito, dal titolo "Let Your Love Be Known", pubblicandolo sul profilo Instagram degli U2 e dedicandolo all'Italia e all'Europa in questo momento di emergenza sanitaria per il coronavirus.



"Sì, c'era silenzio, sì non c'era nessuno qui, sì camminavo per le strade di Dublino e non c'era nessuno vicino. (...) Vivi così lontano, giusto dall'altra parte della piazza e non posso raggiungerti, ma posso suonare, non puoi toccare, ma puoi cantare sui tetti", sono alcuni dei versi del brano, di cui non si sa al momento se uscirà anche come singolo o se resterà disponibile solo sui profili social della band irlandese.



Dopo le manifestazioni di affetto e vicinanza da parte di molte altre rockstar, ultima tra le quali Patti Smith, che, assieme alla figlia Jesse, ha dedicato all'Italia un bellissimo tributo social, anche il leader degli U2 è sceso in campo per dimostrare il suo appoggio al nostro paese.

Da sempre tra gli artisti più impegnati e attivi in molte azioni umanitarie, da lui promosse e sostenute, Bono è stato nominato tre volte per il Nobel per la Pace e ha ricevuto dalla regina Elisabetta II del Regno Unito il titolo di “cavaliere onorario britannico.” Le sue performance filantropiche hanno spaziato finora dalla lotta contro l’AIDS attraverso la lotta contro l’intolleranza religiosa e la promozione della pace. E non è tutto, il leader degli U2 ha anche creato una linea di abbigliamento che utilizza cotone biologico, sostiene da anni il commercio equo e solidale ed è in prima linea per l'impiego dei paesi afro-americani, indiani e del Sud America per la creazione di una catena di approvvigionamento etico al fine di stimolare gli investimenti nei paesi in via di sviluppo.

