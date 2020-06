Chiara Ferragni prova la zipline e s'infuria con Fedez che le dice: "Finchè morte non ci separi..."

Voleva essere una frase d'amore, da copione matrimoniale, ma quel "Finchè morte non ci separi" che Fedez le ha detto prima che si lanciasse nella sfida col vuoto su una zipline, l'ha fatta proprio infuriare. E così Chiara Ferrgani ha mandato il maritino letteralmente a fan***, come si può chiaramente sentire nel video condiviso dall'influencer... e poi è partita attaccata ad una corda.

Il battibecco tra i Ferragnez è nato sul Lago Maggiore durante una gita di famiglia in Valle Intrasca, dove la bella influencer ha deciso di mettersi in gioco provando l'adrenalinica esperienza della zipline, il volo d'angelo a strapiombo sulla valle ad una velocità di oltre 120 km/h.

Prima di partire Chiara, tutta imbragata con tuta e caschetto, ha chiesto a Fedez di dirle qualche parola di incoraggiamento e lui ha pensato bene di citare la frasetta che si pronuncia quando ci si lega in matrimonio: "Amore vai, finchè morte non ci separi".



L'influencer non l'ha presa bene: "Ma vaff***. No ma Fede sei serio? Puoi dire una cosa del genere? Non dire più una parola fino a che non mi lancio...", ha replicato tra l'incredulo e lo stizzito Chiara che poi si è lanciata ed è arrivata sana, salva e soprattutto viva in atterraggio.