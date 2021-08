Un cofanetto di conchiglie per la Ferragni, si scatena l’ira dei sardi

Non si porta via la sabbia e nemmeno le conchiglie dalla spiaggia. La campagna di sensibilizzazione è partita dai social dove si invitano i villeggianti a raccogliere tappi di bottiglie, plastica, mozziconi, elastici ma non portare via gusci o paguri. Chiara Ferragni in vacanza in Sardegna ha commesso un passo falso social: ha mostrato nelle Stories un cofanetto pieno di conchiglie con la scritta “Grazie”. Ovviamente non le ha raccolte personalmente ma le è stato fatto un omaggio, sicuramente non gradito dai sardi che si sono scatenati.

Sulla pagina Facebook della community “Sardegna rubata e depredata” si legge un messaggio per l’influencer: "Senza dubbio non è andata lei personalmente a raccogliere conchiglie sulla spiaggia.... Ma dall'alto dei suoi 1000 miliardi di follower poteva rifiutare il gentile omaggio e far passare il messaggio che dal mare e dalle spiagge non si porta via niente. Un’occasione persa per #chiaraferragni". L’influencer si è resa conto della gaffe e ha prontamente rimosso la Storia.



Il cofanetto in cui erano contenute piccole conchiglie era simile a quello dei gioielli. Forse Chiara voleva mandare tutt’altro messaggio o forse le ha subito rimesse nell’arenile. Fatto sta che i follower si dividono tra chi le concede il beneficio del dubbio e chi invece chiede che venga multata citando l'articolo 1162 del Codice della navigazione, che dice: "Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00".

Intanto la campagna social prosegue seguendo il motto: “Piuttosto che raccogliere conchiglie, perché non raccogliamo rifiuti?” Ogni volta che si porta via come souvenir una conchiglia dalla spiaggia si altera l’ambiente marino. Un gesto che abbiamo fatto tutti da bambini senza pensare alle conseguenze ma che è dannoso per il pianeta. Ora tocca alla Ferragni dire la sua…

Chiara Ferragni, che scivolone! Fedez è il solito fifone Tgcom24 1 di 35 Instagram 2 di 35 Instagram 3 di 35 Instagram 4 di 35 Instagram 5 di 35 Instagram 6 di 35 Instagram 7 di 35 Instagram 8 di 35 Instagram 9 di 35 Instagram 10 di 35 Instagram 11 di 35 Instagram 12 di 35 Instagram 13 di 35 Instagram 14 di 35 Instagram 15 di 35 Instagram 16 di 35 Instagram 17 di 35 Instagram 18 di 35 Instagram 19 di 35 Instagram 20 di 35 Instagram 21 di 35 Instagram 22 di 35 Instagram 23 di 35 Instagram 24 di 35 Instagram 25 di 35 Instagram 26 di 35 Instagram 27 di 35 Instagram 28 di 35 Instagram 29 di 35 Instagram 30 di 35 Instagram 31 di 35 Instagram 32 di 35 Instagram 33 di 35 Instagram 34 di 35 Instagram 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: