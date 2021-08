E' bastato un post per far circolare rumors e indiscrezioni: Chiara Ferragni e Fedez stanno pensando al terzo figlio? L'imprenditrice digitale ha condiviso una foto insieme al marito e i follower non hanno perso tempo a commentare: "Vai col terzo bebè".

I Ferragnez sono in vacanza in Sardegna. Da Porto Cervo alla Maddalena, la famiglia più social d'Italia non perde occasione per condividere cartoline estive sui propri profili Instagram: dalle foto in acqua ai momenti di tenerezza con i piccoli di casa, Leone e Vittoria.

Il post di coppia - Ad attirare l'attenzione dei follower, però, è l'ultimo post condiviso da Chiara Ferragni. Arcipelago della Maddalena, l'imprenditrice digitale è in acqua, avvinghiata al rapper. I due stanno per baciarsi e l'intesa tra moglie e marito è evidente. Al punto che molti fan hanno commentato con ironia sottolineando che per i Ferragnez questa sarà un'estate bollente.

Terzo figlio in arrivo? - Poi i commenti sulla dolce attesa. "Partiti in 4 tornano in 5" scrive un utente. "E' in arrivo il terzo bebè, me lo sento" scrive un altro. E ancora: "Qua scatta la tripletta", "Fate il terzo?". Nessuna risposta, al momento, dai diretti interessati.

Genitori bis a marzo - Forse, però, per il terzo figlio è ancora presto. Chiara Ferragni e il marito sono diventanti genitori per la seconda volta da poco: a marzo, infatti, è nata Vittoria, la loro secondogenita. Eppure l'imprenditrice non ha mai nascosto che le piacerebbe allargare ulteriormente la famiglia. Che i follower, questa volta, abbiano ragione?