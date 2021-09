Ferragnez, tre anni di matrimonio… ma litigano anche loro! Ecco le foto non-social dello scontro tra Fedez e Chiara

Instagram 1 di 20 Chi 2 di 20 Chi 3 di 20 Chi 4 di 20 Chi 5 di 20 Chi 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Festeggiano tre anni di matrimonio e cinque insieme, ma anche per loro non sono sempre rose e fiori. Sui social li vediamo innamorati e felici, ogni giorno e in ogni momento, ma anche Chiara Ferragni e Fedez hanno i loro diverbi. Il settimanale “Chi” li ha paparazzati a bordo dello yacht durante le ultime vacanze e in mare aperto è andata in scena una litigata degna di una soap.