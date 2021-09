La Ferragni infiamma i social in intimo, Fedez: “Sono un uomo fortunato”

Non finiscono di stupire, ma questa volta Chiara Ferragni lascia davvero senza fiato. Posta alcuni selfie davanti allo specchio della cabina armadio. L’influencer indossa un reggiseno a balconcino in pizzo nero e uno slip dai laccetti intriganti e sensuali che corrono lungo il ventre piatto. Le parti intime sono appena nascoste dalla lingerie conturbante. Sui social i commenti si sprecano tra fiamme e cuori, Fedez prende la parola nelle Stories…

“Sono o non sono un uomo fortunato?” chiede ai fan mostrando lo scatto di Chiara in biancheria intima. “Oggettivamente… tanta roba” risponde e poi ironizza concentrando l’attenzione su un accessorio per il cellulare: “Quel porta telefono con le perline è fantastico, sono un uomo fortunato perché me lo presterà mia moglie”. Il siparietto è servito.

Anche la Ferragni “sdrammatizza” le foto hot postando il suo volto con gli occhi sbarrati, fingendo di essere sorpresa dai commenti dopo aver pubblicato le immagini ad alto tasso erotico. Non è certo la prima volta che l’influencer sorprende i suoi fan con show bollenti: dalle immagini nuda nella vasca ai selfie allo specchio, passando per abiti e lingerie che lasciano poco spazio all’immaginazione. Si diverte a mescolare la sua immagine attraverso mille look differenti, l’importante è far parlare sempre.

Leggi Anche Fedez canta una dedica d’amore a Chiara Ferragni in mezzo al lago di Como

Leggi Anche Chiara Ferragni al parco divertimenti con Leone prima dell’asilo

Fedez canta una dedica d’amore a Chiara Ferragni in mezzo al lago di Como Tgcom24 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 3 di 23 Instagram 4 di 23 Instagram 5 di 23 Instagram 6 di 23 Instagram 7 di 23 Instagram 8 di 23 Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: