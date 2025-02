Sanremo 2025: Fedez - "Battito", il significato del testo

Il significato della canzone La protagonista del brano non è una donna, come si potrebbe pensare a una prima lettura, ma in realtà la depressione. "Si tratta di una canzone molto intima - ha spiegato lo stesso Fedez in un'intervista -, è una dicotomia tra un brano d'amore in cui la figura femminile incarna la depressione quindi diciamo è un brano sulla depressione costruito come se fosse una canzone d'amore. Se la mia canzone fosse un’immagine sarebbe un pixel nero".