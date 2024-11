Fedez, che cambiamento: "Tra Vannacci e la Schlein preferisco il generale"

Show di Fedez a "La zanzara". Ospite di Giuseppe Cruciani e il rapper si è lasciato andare su diversi argomenti, non lesinando battute, frecciatine e anche prese di posizione sorprendenti. Come quella sul generale Vannacci, che Fedez ospiterà nel suo nuovo podcast, Pulp. Aizzato da Cruciani il rapper ha detto di preferire il generale alla segretaria del Pd, Elly Schlein. "Ragazzi la Schlein non attecchisce, chi la voterebbe oggi oggettivamente? - ha detto -. Io da comunicatore guardo, non giudico e non mi interessano le tifoserie, non voglio avere la bandiera di uno o dell'altro. Comunicativamente Vannacci è dieci spanne sopra, se la mangia".