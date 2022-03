Fedez in lacrime rivela: "Ho un problema di salute"

Il cantante ha aggiunto che si vuole raccontare cosa gli sta accadendo ma "non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro".

"Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo a una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell'importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile", ha continuato Fedez nel video su Instagram.

E ha terminato spiegando: "In questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Ma sono pronto per affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. E ringrazio mia moglie per essermi stata vicina in questi giorni. Vi mando un abbraccio grande. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile".

Dopo il messaggio social del marito, Chiara Ferragni ha voluto dedicargli un dolce post pubblicando uno scatto che la ritrae insieme al piccolo Leone e allo stesso Fedez e scrivendo: "L'amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall'affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto".

