I Ferragnez fanno una sorpresa ai bimbi: tutti insieme al parco divertimenti

Immersi nella magia dei personaggi dei classici d'animazione si divertono da matti, tanto i grandi quanto i piccini. Chiara Ferragni già era a Parigi per la Fashion Week e Fedez è partito da Milano con Leone e Vittoria , appuntamento tra le attrazioni per una vacanza da sogno.

Elena Santarelli in montagna con la figlia Greta

Stefano De Martino, che eleganza per lo shopping a Milano!

Melissa Satta si racconta: "Dalla separazione da Boateng al nuovo amore per Mattia"

Leggi Anche I Ferragnez in settimana bianca tra lezioni di sci e relax alle terme

Chiara è arrivata per prima nel parco divertimenti e in attesa del marito e dei figli ha mostrato ai follower l'hotel. "La camera a tema Spiderman, Leo impazzirà", commenta inquadrando gli arredi. Intanto Fedez era in aereo con i piccoli, e quando è arrivato è stata subito festa.



Con Leone alla guida si sono divertiti sulle macchinine, poi hanno ammirato con gli occhi sgranati i fuochi d'artificio. Non sono mancati i giochi con Vittoria, anche lei stupefatta e piena di frenesia. Messi a letto i bambini, la coppia si riunisce. La Ferragni è sul divano con addosso solo l'accappatoio e Fedez le chiede: "Gradisce dello champagne?" e alla risposta affermativa commenta: " La serata si fa piccante". Poi spegne la telecamera lasciando il resto all'immaginazione...

Potrebbe interessarti anche: