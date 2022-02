I Ferragnez in settimana bianca tra lezioni di sci e relax alle terme

In fuga da Milano e dalla solita routine, i Ferragnez si godono qualche giorno ad alta quota. Sulla neve dell'Alpe di Siusi si concedono un po' di relx nella piscina della spa, ma c'è spazio anche per il divertimento con Leone alla sua prima lezione di sci. Chiara Ferragni sfida il freddo e si mette in costume sulla neve, Fedez gioca con la piccola Vittoria . Il tutto, ovviamente, da condividere con i follower.

LEGGI ANCHE >>> Chiara Ferragni scandalosa a Parigi: senza mutande e con il seno in catene

Fedez e la Ferragni raccontano le loro vacanze con i figli con un attento reportage social. Insieme posano tutti imbacuccati sotto i fiocchi di neve, con il rapper che non nasconde il suo disagio per le basse temperature e lei che invece si spoglia e resta in costume sulla neve.

"Lo stesso posto in cui siamo venuti con Leo e guarda com'è cresciuta la famiglia" scrive Chiara, postando foto e video con i figli in piscina alternati ad altri di qualche anno fa. Vittoria in acqua sgambetta a più non posso, mentre per Leone la vera avventura è sugli sci. La partenza è un po' imbronciata, ma poi si scatena con lo spazzaneve e diventa un piccolo campione sotto l'occhio attento di mamma e papà, pronti a battere il cinque ad ogni suo successo.

Potrebbe interessarti anche: