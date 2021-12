Per i Ferragnez una quarantena "tutta gioia": dalla baita alla... lista dei medicinali

I Ferragnez chiusi in casa per la positività al Covid stanno sperimentando una nuova quotidianità. Fedez si è abituato subito, anzi, prende continuamente in giro Chiara Ferragni che invece è tutto tranne che "feliciona" (come l'ha definita lui in una storia). Tutti i piani per le feste sono saltati: "Potevi essere in una baita a festeggiare con il vin Brule in montagna e invece abbiamo appena fatto la lista delle medicine dei bimbi. Amore, ma non sei contenta?" le dice lui scherzando.

La giornata per i due trascorre con mascherine indosso e tempo da dedicare ai bambini. Niente montagna, niente neve, niente mondanità: è un fine anno in tono minore. Ma dipende da che parte lo si vuole guardare. Fedez, notoriamente allergico alla socialità spinta, sembra decisamente a proprio agio. Riprende Chiara mentre le porta Leone in triciclo e le mette come sottofondo una musica da Carnevale di Rio, la prende in giro chiedendole se non è felice di aver fatto la lista delle medicine per i bimbi invece di essere in una baita o sulla neve.

E poi l'apice al momento del pranzo: con Chiara, che finalmente può togliersi la mascherina, che mangia un piatto di tortellini sul letto. Fedez la riprende e con tono entusiastico esclama "pranzetto romanticoooo!". Ricevendo in cambio un bel dito medio da Chiara. E poi la prende ancora in giro: "E comunque in una giornata - le dice - hai già cambiato tre outfit amore, nemmeno in fashion week!".