Fedez e Chiara Ferragni positivi: "Ma Leone e Vittoria stanno bene"

Instagram

Un fine anno in bellezza per i Ferragnez. Dopo essere rientrati in tutta fretta dalle vacanze nei giorni scorsi per un malessere di Vittoria, Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato di essere positivi al Covid. "Ci stavamo tamponando regolarmente per controllare - hanno detto - ed è arrivato ora il risultato del molecolare". Sono però entrambi asintomatici e hanno spiegato che i bambini sono entrambi negativi.