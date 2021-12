Chiara Ferragni e Fedez interrompono le vacanze: "Vitto non sta bene"

Piccola disavventura per i Ferragnez che sono stati costretti ad interrompere le loro segrete vacanze natalizie per un malore della piccola Vittoria. Lo annuncia proprio Chiara Ferragni dal suo profilo Instagram: "Preferiamo tornare a Milano, vicino agli ospedali". Mesi va la secondogenita della Ferragni e di Fedez aveva tenuto i fan, ma soprattutto i genitori, per un problema di salute poi fortunatamente risolto.

"Con le vacanze non siamo particolarmente fortunati, Leo non stava bene ieri aveva la febbre oggi non ce l'ha più ha solo la tosse però se l'è presa la Vitto", ha spiegato Chiara Ferragni in una sua storia su Instagram. Il tono di voce pacato ma il volto evidentemente preoccupato. Come tutte le mamme del mondo, del resto. Questa per i Ferragnez doveva essere una vacanza di famiglia ristretta, nessuno dei due sui social aveva mostrato dove si erano recati. Solo Chiara Ferragni poche ore prima aveva mostrato il balcone della loro baita, incastonata nelle montagne. Nessuna storia con gli altri familiari. La altre sorelle Ferragni e la mamma di Chiara sono invece in Trentino.

LEGGI ANCHE > Chiara Ferragni la terza dose e la tutina trasparente che fa infuriare gli haters

Ma per Chiara Ferragni e Fedez le vacanze di Natale finiscono qui. Non si tratta di Covid, lo specifica la stessa influencer nella sua storia. Sia Leo che Vittoria dice "sono entrambi negativi però visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali (speriamo di no) visto che qui siamo un po' isolati". E infine l'augurio per loro ma anche per tutti: "Speriamo di essere tutti più fortunati con le vacanze e con la salute l'anno prossimo".