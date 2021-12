Ultime ore di shopping “prezioso” per Chiara Ferragni a Milano

Shopping natalizio per Chiara Ferragni IPA 1 di 18 IPA 2 di 18 IPA 3 di 18 IPA 4 di 18 IPA 5 di 18 IPA 6 di 18 IPA 7 di 18 IPA 8 di 18 IPA 9 di 18 IPA 10 di 18 IPA 11 di 18 IPA 12 di 18 IPA 13 di 18 IPA 14 di 18 IPA 15 di 18 IPA 16 di 18 IPA 17 di 18 IPA 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Manca ormai pochissimo al Natale e bisogna sbrigarsi per riuscire ad acquistare per tempo tutti i regali. Tra i ritardatari c'è Chiara Ferragni che ha lasciato tra gli ultimi acquisti quello prezioso destinato alla mamma, ed è andata a sceglierlo in una prestigiosa gioielleria del centro di Milano. Ad aspettarla fuori dal negozio c'erano i paparazzi ma anche alcuni fan a cui non ha negato un selfie.