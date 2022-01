Chiara Ferragni impellicciata, lo shopping con l'amica è di lusso

Pellicciona bianca morbida e avvolgente, borsa costosissima e pinza tra i capelli per Chiara Ferragni , paparazzata durante una sessione di shopping in centro a Milano. Insieme a un'amica, e seguita dal bodyguard, entra nelle boutique più prestigiose del quadrilatero della moda per curiosare tra abiti e accessori. Si sofferma sulle t-shirt, prova gli occhiali da sole prima di farsi riaccompagnare a casa dall'autista.

Chiara ha trascorso qualche giorno a Parigi per la fashion week e ha lasciato i follower a bocca aperta con le sue pose bollenti e i look provocanti. In calze a rete e biancheria talmente minimal da essere invisibile, o a seno nudo sotto al top a forma di catena, si è fatta immortalare per i social scatenando i commenti. Tornata a casa ha recuperato il tempo perso con Fedez, Leone e Vittoria ma ha anche trovato un momento per lanciarsi nello shopping. Del resto la primavera è alle porte e per una trend setter come lei è importante non farsi trovare impreparate.

