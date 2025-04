Mazda MX-5: due nuove Serie Speciali

Le due nuove versioni si aggiungono a una lunga lista di serie speciali che hanno caratterizzato i 36 anni di vita e le quattro serie dalla NA alla ND. Le ultime due, che vi raccontiamo in questo articolo, incarnano alla perfezione le due anime della MX-5, quella elegante e classica del roadster senza tempo, e quella sportiva fatta di accessori e dettagli utili per l’uso in pista.