Anoressia nervosa, cos'è il disturbo alimentare più diffuso

Oltre ai sintomi fisici e alla diminuzione di peso, ci sono anche sintomi psicologici e comportamentali che possono aggravare ulteriormente il quadro clinico. Per esempio, nei malati di anoressia nervosa spesso subentra la paura di aumentare di peso, la paura di assumere alcuni cibi specifici (che quindi vengono evitati), il controllo e il calcolo ossessivo delle calorie ingerite (anche tramite app specifiche), l'aumento esagerato dell’attività fisica per bruciare eventuali calorie in eccesso, la ripetizione di rituali durante i pasti (per esempio, tagliare ripetutamente il cibo in pezzi minuscoli), la bassa autostima, la difficoltà a regolare le emozioni, la difficoltà a mantenere l'attenzione e i problemi di memoria. Infine, possono subentrare anche disturbi psicologici come depressione, ansia, panico e insonnia.