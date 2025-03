Disturbi alimentari in aumento tra i bambini: i primi sintomi a 8/9 anni

Per disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna) si intendono anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo evitante-restrittivo dell'assunzione di cibo e tutti gli altri disturbi alimentari non altrimenti specificati. In Italia hanno uno di questi disturbi oltre 3,5 milioni di persone, cioè il 6% circa della popolazione. Se ben il 90% di chi ne soffre è di sesso femminile, i dati del ministero della Salute rivelano che negli ultimi anni c'è stato un aumento dei casi tra gli uomini: il 20% di chi si rivolge a strutture specializzate con un'età compresa tra i 12 e i 17 anni, infatti, è di sesso maschile. E ogni anno muoiono circa 4.000 persone a causa di disturbi alimentari.