Uccide vicini e si suicida, la mamma di Chiara: "Al primo cenno bisogna andar via"

"Le ragazze al primo cenno, devono andare via, devono andare dalla mamma e dal papà, dai nonni, devono andare dalle amiche, devono andare via". E’ il disperato appello di Maria Teresa Demartino. Perché quello che è successo a sua figlia Chiara, uccisa a coltellate dal vicino di casa che era ossessionato da lei, non capiti più a nessuna altra donna. In tantissimi si sono ritrovati a Volvera per ricordare Chiara Spatola, 29 anni, e il suo compagno, Simone Sorrentino, di 23, massacrati nella serata di giovedì 24 aprile da Andrea Longo, un 34enne con problemi psichici e precedenti penali originario di Saronno, che si era trasferito da pochi mesi in questa località in provincia di Torino e che dopo il duplice omicidio si è tolto la vita. Era ossessionato da Chiara.