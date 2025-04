Chi è Mark Carney, il "Mario Draghi" canadese eletto nuovo primo ministro

Carney seguì un approccio simile anche quando fu chiamato a Londra a dirigere la Banca d'Inghilterra. A lui viene attribuito il merito di aver modernizzato l'istituto centrale, comparendo sui media molto più frequentemente rispetto al suo predecessore. Nel 2015 la Banca inglese ridusse il numero delle riunioni sui tassi di interesse da 12 a 8 all'anno e iniziò a pubblicare i verbali insieme all'annuncio delle decisioni. Quando Carney divenne governatore, i tassi erano ancorati a minimi storici, ma introdusse una politica di "forward guidance", in base alla quale la Banca avrebbe cercato di sostenere ulteriormente l'economia e incoraggiare i prestiti impegnandosi a non aumentare i tassi finché la disoccupazione non fosse scesa al di sotto del 7%. La confusione suscitata da questa politica portò un parlamentare a paragonarlo a un "fidanzato inaffidabile" ("unreliable boyfriend"), un soprannome che è rimasto in circolazione a lungo anche dopo la fine della controversia iniziale. A differenza dei governatori precedenti, che in genere mantenevano un basso profilo, è intervenuto in modo controverso in vista di due importanti referendum costituzionali. Nel 2014 avvertì che una Scozia indipendente avrebbe potuto dover cedere poteri al Regno Unito se avesse voluto continuare a utilizzare la sterlina. Prima del referendum sulla Brexit, aveva lanciato l'allarme: un voto per uscire dall'Ue avrebbe potuto innescare una recessione.