Canada al voto, l'ombra di Trump sui conservatori

A guidare i progressisti è Mark Carney, l'ex governatore della Banca centrale canadese e della Bank of England, colui che ha gestito la Brexit e che ora si dice pronto ad affrontare la possibili crisi del suo Paese di nascita. "Se non c'è una crisi non mi vedete. Sono utile in tempi di crisi, non in tempi di pace", ha detto di recente ai media canadesi. I dazi di Trump è molto probabile che facciano scivolare il Canada in una profonda recessione e l'esperienza in tema economico di Carney lo fa apparire agli occhi dei canadesi come l'uomo giusto, secondo quanto emerso dai sondaggi.