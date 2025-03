Trudeau, il discorso d'addio: "Per il Canada una sfida esistenziale a causa degli Usa" | I Liberal scelgono Mark Carney alla guida del Paese

Il Canada si trova davanti a una "sfida esistenziale" a causa delle minacce che arrivano da Donald Trump. Lo ha detto il premier Justin Trudeau nel suo discorso di addio. "I canadesi - ha spiegato - si trovano ad affrontare una sfida esistenziale ed economica da parte dei loro vicini". Poi ha messo in guardia: "La democrazia non è scontata, la libertà non è scontata, persino il Canada non lo è". Intanto i Liberal canadesi hanno scelto Mark Carney alla guida del Paese. L'ex governatore della Banca centrale del Canada, 59 anni, prende il posto di Trudeau come leader del partito e premier. Carney, che ha vinto con l'85,9% dei voti, dovrà convocare le elezioni generali, da tenersi entro ottobre.