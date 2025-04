Voto in Canada, i liberali di Carney vincono le legislative | "Non dimentichiamo il tradimento Usa"

La guerra commerciale di Trump e le minacce di annettere il Canada, rinnovate in un post sui social media il giorno delle elezioni, hanno indignato i canadesi e hanno reso i rapporti con gli Stati Uniti un tema chiave della campagna elettorale. Carney, che non aveva mai ricoperto una carica elettiva e aveva sostituito Trudeau come premier solo il mese scorso, ha basato la sua campagna su un messaggio anti-Trump. In precedenza ha ricoperto la carica di governatore della banca centrale sia in Gran Bretagna sia in Canada e ha convinto gli elettori che la sua esperienza finanziaria globale lo rende pronto a guidare il Paese attraverso una guerra commerciale. Ha promesso di espandere le relazioni commerciali con l'estero per ridurre la dipendenza del Canada dagli Stati Uniti.



"Il nostro vecchio rapporto con gli Stati Uniti, basato su un'integrazione in costante crescita, è finito", ha chiarito Mark Carney dopo la vittoria. "Abbiamo superato lo shock del tradimento americano, ma non dobbiamo mai dimenticare la lezione. Dobbiamo prenderci cura di noi stessi e prenderci cura gli uni degli altri". E ha assicurato che "quando mi sedrò con Trump, lo farò con la piena consapevolezza di avere molte altre opzioni per costruire la prosperità per tutti i canadesi".