Hai vinto al SuperEnalotto? Ecco come ritirare i soldi e quanti diventano dopo le tasse

Per le vincite fino a 520 euro, è possibile riscuotere il premio in qualsiasi ricevitoria Sisal entro 60 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.



Per vincite comprese tra 520 e 5.200 euro, il pagamento può essere richiesto presso la ricevitoria dove è stata effettuata la giocata vincente (entro 60 giorni) o presso i Punti Pagamento Premi, con pagamento in contanti (nei limiti di legge, 4.999,99 euro), assegno bancario o bonifico.



Le vincite tra 5.200 e 52mila euro richiedono un bonifico presso i Punti pagamento Premi Sisal (entro 60 giorni) o presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma (entro 90 giorni).



Per importi superiori a 52mila euro, occorre presentare la ricevuta originale agli Uffici Premi Sisal, con pagamento entro 30 giorni per somme inferiori al milione di euro, ed entro 91 giorni per importi superiori.