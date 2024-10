Superenalotto, il titolare della tabaccheria "Fortuna": "Ho pensato a una bufala"

Alla tabaccheria "Fortuna" di Riva del Garda, in provincia di Trento, è stato centrato il 6 al Superenalotto da 89,2 milioni di euro. Una sorpresa per il titolare dell'esercizio commerciale, Paolo Rosà, che a Tgcom24 ha dichiarato: "Ho pensato a una bufala. Non ho idea di chi possa essere il vincitore perché abbiamo tanti clienti del posto, ma anche acquirenti turisti. Quindi, potrebbe essere veramente chiunque".