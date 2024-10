Riva del Garda (Trento), centrato il 6 al Superenalotto con una schedina da 3 euro: vinti 89 milioni

Il Trentino è una delle tre Regioni (insieme con Valle d'Aosta e Molise) a non aver mai centrato il 6 al Superenalotto in oltre 25 anni di storia del gioco. Il montepremi più alto di sempre del Superenalotto resta quello del 2023, quando vennero vinti 371 milioni di euro con un sistema a 90 quote. Sul secondo gradino del podio ci sono i 209 milioni di euro vinti nell'estate del 2019 a Lodi, seguiti dai 177 milioni del jackpot di ottobre 2010, centrato anche in quell'occasione con un sistema a 70 quote.