Pesaro, il clochard fortunato dopo il Superenalotto ha vinto ancora

Con i primi soldi delle vincite il senzatetto "Cassano" ha dormito al caldo, prendendo una stanza in un albergo. "Ho preso una camera in un albergo di Pesaro che non costava molto perché, anche se adesso ho i soldi, devo essere parsimonioso, fanno in fretta a finire e non voglio tornare in strada - ha raccontato -. Ho dovuto pagare anche la tassa di soggiorno, pur non essendo un turista, ma queste sono le regole ed è giusto così".

Alla ricerca di un mezzo, un lavoro e la mamma

Infine il mezzo per muoversi, il lavoro e soprattutto la mamma. "Poi se avrò una casa potrò anche ricevere la posta - ha detto - magari qualcuno potrebbe scrivermi. Devo comprare una bicicletta per muovermi in città e mi devo iscrivere a scuola guida perché devo prendere la patente per essere più autonomo negli spostamenti". Senza dimenticare la necessità di trovare un lavoro, dato che il denaro finirà. "Dovrò cercarlo per potermi mantenere in futuro quando finiranno i soldi. Sono felice - ha confessato il 47enne -, non è una somma che ti cambia la vita ma per me, che non avevo nulla, sono tantissimi soldi, mi sento ricco. Ho tante cose da fare, anche andare a trovare mamma".