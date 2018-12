Rimini, senzatetto vince 2.700 euro e offre un pranzo al tartufo agli amici clochard

Un senzatetto vince 2.700 euro grazie a una fortunata scommessa sul calcio ma utilizza buona parte del gruzzoletto per offrire agli amici clochard un pasto da re. La favola natalizia si è concretizzata a Rimini presso la struttura Capanna di Betlemme, realtà solidale messa in piedi dalla comunità Papa Giovanni XXIII. Lui, il 74enne Zelindo Fedrighetti, ha organizzato un pranzo "di lusso" a base di tartufo , molto gradito dagli altri ospiti.

Intervistato da Il Resto del Carlino, Zelindo ha spiegato di aver vinto 2.700 euro "con le scommesse sul calcio: erano più partite e le ho azzeccate tutte. C'erano delle squadre italiane e straniere, un po' le conosco e sono riuscito a vincere. Ma non è facile, il più delle volte si perde".



Una volta riscossa la vincita, il 74enne ha "acquistato un chilo di tartufo, sei chili di tagliolini e gli straccetti di vitello: eravamo in cinquanta, ci voleva un bel po' di roba. E' stato un pranzo da re. Comunque mi hanno fatto un buon prezzo. Un tempo commerciavo in tartufi".



Di certo gli amici hanno gradito questo dono natalizio: "Direi proprio di sì - ha aggiunto -, perché non è rimasto niente nei piatti. Sono molto contento di averlo fatto. E' stato un bel momento di allegria condividere questa vincita con gli altri".



Zelindo ha infine raccontato come è arrivato alla Capanna di Betlemme: "Una decina di anni fa ho rinunciato a tutto. Ho deciso che questa era la mia famiglia e sto molto bene con loro"