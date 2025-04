La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 572. Il ministro israeliano Ron Dermer, il più stretto collaboratore del premier Benyamin Netanyahu, ha dichiarato che "tra 12 mesi da oggi la guerra del 7 ottobre sarà finita". Secondo Dermer, "ci saranno nuovi accordi di pace, molte altre Nazioni vorranno la pace con Israele, ma la chiave è la vittoria". Il ministro degli Esteri israeliano accusa: "Non è Israele che dovrebbe essere processato all'Aja, ma l'Onu e l'Unrwa". Hamas ha proposto di liberare tutti gli ostaggi ancora nella Striscia e si è detta disposta a cinque anni di tregua in cambio della fine della guerra. Il premier del Qatar Abdulrahman al-Thani ha dichiarato di "aver visto progressi nei colloqui". Quattro ore è invece durato il terzo round di colloqui, avvenuti in Oman, tra Iran e Stati Uniti sul nucleare. La Casa Bianca li ha definiti positivi e produttivi ma ci sono ancora distanze.