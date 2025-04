Femminicidio Ilaria Sula, Mark Samson ai pm: "Ero stanco di aspettarla"

In una lettera ai pm di Roma, Mark Samson spiega la sua versione sul femminicidio di Ilaria Sula. "Dalle 22:15 del 25 marzo e fino alla mezzanotte abbiamo parlato della nostra relazione, del fatto che mi dava fastidio e mi ero stancato di aspettare e lei nel frattempo cercava altre persone con cui legare", scrive il 23enne nella missiva, in cui fornisce le fasi precedenti all'accoltellamento della 22enne, avvenuto nell'appartamento in cui Samson viveva con i genitori in via Homs, nel quartiere Africano della Capitale.