Femminicidio Ilaria Sula, la madre di Samson ai pm: "Sembrava un demonio, ho avuto paura"

ma"Mi ha aperto la porta, la faccia di Mark non era la sua. Lui era rosso, tremava forte, da far paura, lui mi ha detto 'non ho dormito, non ho mangiato…'. Lo diceva come fosse un demonio, ho avuto paura che facesse del male anche a me". È quanto ha detto Nors Man Lapaz, la madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha ucciso a coltellate Ilaria Sula a Roma, nel corso dell'interrogatorio del 7 aprile. La donna è indagata per concorso in occultamento di cadavere.