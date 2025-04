Ilaria Sula, gip: "Dopo l'omicidio, Samson è andato a mangiare una piadina"

"Dopo averla brutalmente uccisa ed essersi liberato del cadavere" di Ilaria Sula, Mark Antony Samson è andato a "mangiare una piadina" con un'amica della vittima con cui "ha parlato dei problemi che aveva con la ragazza". Lo si legge nell'ordinanza cautelare emessa dal gip di Roma. Con l'amica della studentessa 22enne ha parlato di "questioni superficiali e banali (come il compleanno del ragazzo dell'amica o i cornetti comprati per una fantomatica ragazza)". E ancora, scrive il gip, non si è posto "alcuno scrupolo nell'inviare al padre della ragazza, pur sapendo di averla uccisa lui, dei messaggi fittiziamente provenienti dalla figlia".