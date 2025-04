Ilaria Sula, i genitori di Samson chiedono perdono | Il gip: "Ha agito con freddezza e insensibilità"

Nell'indagine è iscritta ora anche la madre per l'accusa di concorso nell'occultamento di cadavere. Nel corso di un interrogatorio in Questura la donna ha sostanzialmente ammesso di avere aiutato il figlio a cancellare le tracce del delitto dall'appartamento di via Homs. "Non sono state richieste al momento misure per la madre di Mark, è indagata per concorso in occultamento di cadavere", ha confermato il suo avvocato.