Omicidio Ilaria Sula, l'autopsia: uccisa con 3 coltellate al collo

Nel corso del primo confronto con il titolare del fascicolo, Samson non ha risposto su quando ha accoltellato Ilaria e sul movente che lo ha portato a sferrare i colpi, in un delitto che ha tutti i contorni di una azione d'impeto. Secondo quanto fino a ora accertato da chi indaga tutto, comunque, sarebbe avvenuto nella camera del giovane: è lì che sono state trovate tracce di sangue. Elementi emersi nell'appartamento di famiglia, un seminterrato in via Homs, nel quartiere Africano, quadrante nord della Capitale. Gli inquirenti vogliono capire se qualcuno abbia aiutato il ragazzo a ripulire la casa e a infilare il corpo senza vita di Ilaria nella valigia trascinata poi nell'automobile. In questo caso scatterebbe l'accusa di concorso nell'occultamento di cadavere. Risposte in tal senso potrebbero arrivare dall'analisi del cellulare di Samson e in particolare dalle chat utilizzate dal ragazzo, che nei giorni successivi al delitto ha pubblicato, utilizzando il telefonino della sua ex, messaggi rassicuranti ('sto bene, grazie a tutti') sui suoi profili social per depistare le ricerche.