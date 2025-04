Femminicidio Sara Campanella, l'audio delle pressioni di Argentino

Aveva provato a troncare ogni rapporto con il suo assassino Sara Campanella, la studentessa di 22 anni vittima di femminicidio lunedì scorso a Messina. In una conversazione audio, mostrata in esclusiva a "Mattino 4", si sente la giovane respingere il collega di università Stefano Argentino, reo confesso dell'omicidio. "Io non ho tempo da perdere", intima Sara. "Se non hai tempo per me lo dicevi prima", risponde lui.