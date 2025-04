Femminicidio Sara Campanella, "lui ossessionato, pensava di essere ricambiato | Le amiche della vittima: decine di messaggi in chat senza risposta

Durante l’interrogatorio, "non ha neanche mostrato alcun segno di resipiscenza", scrive il gip Eugenio Fiorentino, che mercoledì sera ha convalidato il fermo e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Una volta, assalito dalla sua ossessione, arrivò a dirle in un messaggio: "Stiamo bene insieme". Sara Campanella, però continuava a non rispondere. E lui gliel’ha rinfacciato nell’ultimo incontro prima di ucciderla, questo l’ha ammesso nell’interrogatorio: "A gennaio le avevo domandato notizie di un’operazione a cui si era sottoposta, le ho chiesto perché mi avesse ignorato. Ma ha fatto scena muta".