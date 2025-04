Messina, 22enne uccisa: fermato il presunto assassino, un collega di università della vittima

Il delitto è avvenuto in viale Gazzi, di fronte all'ingresso dello stadio "Celeste". Sara Campanella è stata colpita con una coltellata alla gola da un uomo poi fuggito. Un'amica della 22enne, che frequentava il terzo anno della facoltà di Tecniche di laboratorio biomedico, ha riferito a Repubblica che poco dopo essere uscita dalla lezione del pomeriggio, Sara le aveva mandato un vocale in cui diceva "sono sicura che lui mi stia seguendo", in riferimento a un ragazzo con cui aveva avuto una relazione.