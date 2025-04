Studentessa uccisa a Roma, il fratello non si dà pace: "Perché?"

Non si dà pace il fratello di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa a Roma dall'ex fidanzato di 23 anni. "Non riusciamo a darci una spiegazione. Perché lo ha fatto? Non capiamo perché lo abbia fatto, lo sa solo lui", afferma Leon, il fratello minore della giovane vittima. "Ho parlato con Ilaria l'ultima volta due settimane fa perché era venuta a trovarci a Terni - ricorda -. Era tranquilla e non mi ha parlato di problemi. Poi solo messaggi, ma non sono sicuro che li abbia scritti lei". Quanto al fermato dice: "Lui lo conoscevo, sono stati un anno insieme ma si erano lasciati".