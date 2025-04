"Si vede già nelle foto che tipo di ragazza è, non c'è bisogno di dire chi era o com'era. Ne parlano tutti bene e non c'è una foto in cui non sorrida. Sara era, come dice mia moglie, luce. La mia principessa, la mia gioia, la mia vita. Era tutto", spiega il papà della vittima ai microfoni di "Pomeriggio Cinque". E prosegue: "Possiamo risalire a tutti i messaggi, forse pensava che fosse un ragazzo che sarebbe stata in grado di gestire da sola. Pensava di potersela cavare da sola".