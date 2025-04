22enne uccisa a Messina, parla il cugino: "Siamo qui per chiedere giustizia"

All'appello del cugino si aggiunge anche quello di Cinzia Romano, un'amica di famiglia. "Era una ragazza speciale, fatta di sani principi e cresciuta in una famiglia piena d'amore. Vorrei smentire le voci secondo cui i miei amici erano separati, perché non è vero", racconta la donna ai microfoni del programma di Canale 5. E prosegue: "Noi, mi permetto di chiederlo a nome dei genitori e di tutti i parenti, chiediamo l'ergastolo e una pena esemplare per questo b******o e per tutti quelli che hanno rovinato le vite di queste povere ragazze. Io non riesco ad aiutare la mamma di Sara e sto provando una sensazione di impotenza unica". "Non deve succedere che venga dichiarata l'infermità mentale perché lui era un ragazzo che frequentava l'università e sapeva cosa doveva fare", conclude l'amica di famiglia.