16enne accoltellato dopo una lite a Frascati (Roma), i residenti: "Episodio violento mai verificato prima"

L'inviata di "Mattino Cinque News" Emanuela Gentilin è nella centrale piazza di Frascati (Roma) dove un 16enne è stato accoltellato al culmine di una lite tra comitive di ragazzini. La vittima è in gravi condizioni, mentre l'aggressore, un 15enne, è stato arrestato dopo alcune ore da carabinieri e polizia. Tra i possibili moventi, al vaglio di chi indaga sul tentato omicidio, non si esclude quello legato a un piccolo debito per alcuni vestiti non pagati.