Frascati (Roma), accoltellato dopo una lite tra ragazzi: grave 16enne

Un ragazzino di 16 anni è stato trasportato dal 118 in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Sebastiano Martire, dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite tra comitive di ragazzini. L'aggressione è avvenuta nella centralissima piazza di Frascati, un Comune in provincia di Roma ai Castelli Romani. La vittima è in gravi condizioni. Sul posto polizia e carabinieri.