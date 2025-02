Milano, ragazzi aggrediti da una baby gang | La mamma di uno di loro al sindaco Sala: "Abbiamo perso tutti"

E dunque, caro Sindaco, Le chiedo: è davvero così che dobbiamo rassegnarci a vivere in questa grande bella città?



In piazza Duomo, poche ore prima dei fatti accaduti in zona Arco della Pace, passavo davanti alle affascinanti istallazioni di sponsor vari che annunciano e proclamano i fasti di Milano Cortina 2026. Lo trovo così stridente. Davanti alla miseria e gravità di quanto accaduto ai nostri ragazzi e che, purtroppo, si reitera, da tempo, con agghiacciante periodicità, in questa città.



E Lei lo sa Sindaco. Lo sa quanto il tema sia urgente e scottante. E' di solo pochi giorni fa, il 3 febbraio u.s. l'intervento in consiglio comunale della consigliera Padalino che descriveva, con impietosa evidenza, la realtà in cui viviamo.



Da cittadina, Le chiedo perché, perché non c'era sabato una pattuglia fissa in Arco della Pace? E una in zona Darsena/Navigli, e una alle colonne di San Lorenzo e una in City Life? Tanto per citare solo alcuni dei più noti luoghi di ritrovo dei nostri ragazzi e già tristemente noti per fatti analoghi. E la cosa più inquietante, è che le aggressioni sono sempre perpetrate da queste gang che assalgono nella logica del branco.



E sa Sindaco, abbiamo sporto denuncia. Giusto no?

Un atto dovuto. Ma chissà...

Chissà che qualità avranno le immagini che restituiranno le telecamere di sorveglianza che saranno acquisite agli atti.

Chissà cosa dirà il pm e poi il Gip.

I capi di accusa sono molto gravi: tentato omicidio, tentata rapina in concorso, lesioni.

Chissà che non finisca tutto in un'archiviazione.

In calce nella denuncia è riportato: "Si dà atto che il verbalizzante illustra alla persona offesa il diritto di essere informata della richiesta di archiviazione ex art. 408 comma 3 bis C.P.P., la quale dichiara: "Non rinuncio".



Non comprendendo bene il senso della frase, ho chiesto spiegazioni e mi è stato risposto che così, semmai fosse disposta l'archiviazione, saremmo comunque informati.



Ieri dopo le ore trascorse in commissariato, sa qual è stata la cosa che, in modo unanime, abbiamo detto noi genitori ai nostri ragazzi? "Se mai vi trovaste di nuovo minacciati in situazioni simili, date tutto! Tutto quello che avete e che vi chiedono. Senza nemmeno ribattere. Purché non vi facciano nulla. Purché torniate a casa salvi. Tutto si può ricomprare. Non la vostra vita".



Le chiedo, caro Sindaco, se davvero è questo il massimo a cui possiamo aspirare. È davvero questo quello a cui dobbiamo rassegnarci? Questo il messaggio che dobbiamo passare ai nostri figli? Essere deboli. Piegarci alla barbarie, al sopruso, alla violenza? Pur di sopravvivere? Pur di vederli tornare a casa dopo una sera trascorsa con amici in centro città?



Io mi sento sconfitta sindaco. E lei?



Lei lo sente il peso e la responsabilità di questa sconfitta?



Perché abbiamo perso tutti.