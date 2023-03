Bologna, baby gang picchia un 16enne: in ospedale con i denti rotti

Una baby gang di San Lazzaro (Bologna) ha preso di mira un ragazzo di 16 anni e l'ha pestato violentemente facendolo finire in ospedale senza denti.

Il gruppo, composto da almeno otto minorenni, italiani e nordafricani, ha circondato due ragazzi (15 e 16 anni) all'uscita da scuola, picchiandoli con calci, schiaffi e pugni. I ragazzi sono riusciti a scappare in autobus. Ma i bulli hanno incontrato di nuovo il 16enne in serata, all'uscita da una discoteca, e lo hanno pestato di nuovo mandandolo in Pronto soccorso. I bulli sono stati identificati dai carabinieri: erano già noti alle forze dell'ordine.