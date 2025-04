Ilaria Sula, sopralluoghi in casa Samson: tracce del sangue della 22enne in ogni stanza

L'abbigliamento con cui era vestita Ilaria Sula quando è stata uccisa in casa di Mark Samson potrebbe collocare temporalmente il suo omicidio la sera del 25 marzo e non la mattina del 26, come ha dichiarato il reo confesso. E il corpo della 22enne potrebbe essere rimasto nell'appartamento di via Homs per almeno 20 ore. Nell'auto di Samson, fotografata il 26 marzo alle 18:35 da un fototrappola per contrastare l'abbandono di rifiuti (dunque poco prima dell'occultamento del cadavere) sono state ritrovate alcune ciocche di cappelli lunghi, probabilmente di Ilaria.