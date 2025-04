Mark Samson vuole inviare una lettera alla famiglia di Ilaria Sula per chiedere scusa. Lo rende noto l'avvocato Fabrizio Gallo. L'indagato, spiega il legale, "vuole cercare di spiegare le ragioni insensate del suo gesto e implora la madre di essere la sua voce per esprimere il suo rammarico e chiedere scusa ai genitori di Ilaria perché lui in questo momento non può farlo". Samson, 23 anni, ha ammesso di aver ucciso a coltellate l'ex fidanzata nel suo appartamento a Roma.